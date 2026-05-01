長ーいGWもいよいよ明日から後半の連休に突入！今回は2026年5月1日(金)〜6日(振休)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】「ハイキュー!!」限定グッズ販売やスタンプラリーなどコラボ企画がめじろ押し■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日) 「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」を