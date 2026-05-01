長ーいGWもいよいよ明日から後半の連休に突入！今回は2026年5月2日(土)〜6日(振休)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】水辺の生き物と触れ合える移動水族館がやってくる■SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026(イオンモール堺鉄砲町 / 4月25日〜5月6日) 大迫力の恐竜の展示物に、見て触れて楽しめる体験型イベント。約1億5500万年前のジュラ紀後期に生息していた大型草食恐竜「ブラキオサウル