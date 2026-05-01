『人生もっとうまくやれたのに 港区女子の絶望と幸せ』004【漫画】美しさと若さをお金に換える若さと美しさを兼ね備えた女性が集まる「ギャラ飲み」。高収入の男性たちにおごられ、お金で買ったステータスが自己価値と結びつく世界だ。しかし、その輝きは永遠に続くわけではない。『14歳で整形した私 「ブス」の呪いから解けて自分を好きになる日まで』で漫画家デビューを果たした、うみの韻花(@umino_otoka)さんの新刊『人生もっ