アイドルに嫉妬してポスターを破る彼女【漫画を読む】アイドルに嫉妬してポスターを破る彼女だが…!?宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんが描く『夜逃げ屋日記』は、DVやストーカー被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれた人気漫画だ。今回は束縛が凄すぎる彼女をテーマにした2作品をお届けするとともに、著者に友達から「夜逃げさせてほしい」と相談されたときの心境についてもインタビューした。※本作にはセンシ