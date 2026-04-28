急用で駅の改札から出たいと話すお客【漫画を読む】「急用で駅の改札を出たい」と話すお客だが…!?元駅員としての経験をもとに、Xやブログで鉄道にまつわる漫画を発信している漫画家のザバック(@theback_blog)さん。駅員の日常や“あるある”をユーモラスに描いた『しょうもない嘘は勘弁です』は、現場ならではのリアルなシーンが話題を呼んでいる。「しょうもない嘘は勘弁です」1-11-21-3急用で駅の改札から出たいと話すお客■「