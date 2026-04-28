改札でIC悪用「乗ってないフリ」の客→元駅員が暴いた“2時間の嘘”と予想外の結末【作者に聞く】
【漫画を読む】「急用で駅の改札を出たい」と話すお客だが…!?
元駅員としての経験をもとに、Xやブログで鉄道にまつわる漫画を発信している漫画家のザバック(@theback_blog)さん。駅員の日常や“あるある”をユーモラスに描いた『しょうもない嘘は勘弁です』は、現場ならではのリアルなシーンが話題を呼んでいる。
ある日、駅員のもとに「駅に入ったばかりですが、急用ができたので外に出してほしい」と1人の女性客が現れた。駅員がICカードを預かりキャンセル処理を進めようとすると、履歴の入場時刻はなんと2時間前。明らかに“入ったばかり”とは言えない状況だった。
矛盾に気づいた駅員は、心の中で「一度乗って、どこかで折り返して戻ってきたのだろう」と推測する。冷静に対応しつつも、「せめてもう少しマシな言い訳をしてほしい」と思わずにはいられない。そんな駅員側のモヤモヤを描いた本作には、SNS上でも「これは見たことあるやつ」「駅員さん大変だ…」と共感の声が集まっている。
■電車も移動した分の対価を払うのがルール
ザバックさん自身、目的地に着かずに戻ってきたため「運賃を払いたくない」と思う利用者の心理は理解できるという。しかし、電車というサービスを利用して移動した以上、運賃は発生するのが鉄道会社のルールだ。
「タクシーで途中下車しても料金が発生するのと同じで、鉄道も移動した分の対価は支払う必要がある。だからこそ、正直に申告してほしいし、嘘をついてごまかそうとするのはやめてほしい」との思いをにじませる。
ザバックさんは『100日後にやめる契約駅員さん』など、さまざまな鉄道職場の現場を描いた作品も発表している。鉄道や接客の裏側を覗いてみたい人には必読のシリーズだ。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。