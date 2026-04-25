「バンタカフェ by 星野リゾート」では、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の間、絶景のなかで旬のトロピカルフルーツを存分に味わう「まーさんトロピカルフェア」が今年も開催される。【写真】トロピカルフラッペ(1200円)海風を間近に感じる「海辺のテラス」で旬のフルーツを存分に味わう「バンタカフェ by 星野リゾート」は、圧倒的な絶景とスケールを誇る国内最大級の海カフェ。海を見渡す崖の上