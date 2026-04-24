いよいよ今週末からゴールデンウィークがスタート！今回は2026年4月24日(金)〜26日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！ 【画像】呪われた家が舞台のお化け屋敷でスリル満点のホラー体験■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日) 【画像】呪われた家が舞台のお化け屋敷でスリル満点のホラー体験「呪いは静かに拡(