ドメスティックブランド「MAISON SPECIAL(メゾンスペシャル)」と「セサミストリート」のコラボに、待望の半袖Tシャツが登場した。この春リリースされたスウェットとロングスリーブTシャツが好評だったことを受けてのリリースで、価格は1万4300円。デザインは全3柄、各デザインともブラックとネイビーの2色展開でオンラインストアにて予約受付中だ。【写真】3柄そろい踏み。ヴィンテージ加工が効いた半袖Tシャツ全カラーを見るMAISO