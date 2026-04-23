心地よい陽気に誘われて、どこかへ出かけたくなる季節。そんな気分にぴったりのイベントが、横浜の海辺で開催される。ドイツの春祭り「フリューリングスフェスト」を再現した「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」。本イベントは、ビールやグルメに加え、アウトドア体験や夜のシネマまで楽しめる充実の内容で、今年は本格的なデイキャンプ体験も加わり、さらに注目を集めそうだ。【画像】横浜で楽しむ“春のドイツ祭り”。ビ