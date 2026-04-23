今だって人間社会の中で“ねこ”は切っても切れない存在。そんなねこたちがもっと社会進出したら世界はもっとかわいくなるかも!?【ねこ漫画】『ねこのおしごと』を読む人と同じ仕事でも「ねこらしさ」全開！漫画『ねこのおしごと』漫画『ねこのおしごと』は、ねこと人が同じ立場に立ちながらも、ねこの特長そのままに好きな仕事を好きなようにやりまくる4コマ作品。作者の「ぱんだにあ」(@pandania0)さんは、2025年10月スタートの