「死が近い人の匂い」というものがあるという【漫画】本編を読むこれは、ある郵便配達員が体験した不可思議な実話だ。とある一軒家には、配達に訪れるたびに配達員を困らせる少年がいた。ある日も木の上に仕掛けられたバケツの水を頭から浴びせられ、「コラ坊主！」と追いかけると、あらかじめ用意されていた罠へ誘導されてしまう。悪童の庭_P02悪童の庭_P03悪童の庭_P04悪童の庭_P05【漫画】本編を読む散々な目に遭わされる配達員