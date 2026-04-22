2本ラインがトレードマークのスニーカーブランド「PATRICK(パトリック)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボアイテムが登場。新作モデルも遊び心たっぷりのディテールを備えたデザインとなっている。【写真】「パトリック」の新作コラボを見る「パトリック」の「PEANUTS」コラボに新作が登場今回のコラボは、「PATRICK」を代表する「マラソンレザー」がベース。「パトリック」のアイコンでもあ