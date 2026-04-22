春のおでかけシーズンに向けて、気分を上げてくれるアウトドアアイテムを探している人に注目のニュース。コールマンとビームスがタッグを組んだ、50周年記念のアニバーサリーコレクションが登場する。遊び心あふれるデザインと実用性を兼ね備えたアイテムは、アウトドアはもちろん、休日の過ごし方そのものをアップデートしてくれそうだ。【画像】コールマン×ビームス、50周年の特別コラボ。クレイジーカラーで魅せるアウトドアコ