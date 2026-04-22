沖縄本島から南西に約300キロメートルの場所にある「宮古島」。東京や大阪などから直行便があり、「都会から行きやすい沖縄の離島」として、1年を通して多くの旅行客が訪れる。「宮古ブルー」と呼ばれる美しい海をはじめ絶景が多く、マンゴーや宮古そばなどのグルメ、さらに宮古島と橋で結ばれている島々へのドライブも楽しい。沖縄本島でも石垣島でもなく、宮古島を訪れるべきその魅力やおすすめのスポットなどを紹介する。【写真