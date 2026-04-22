家族、辞めてもいいですか？_01【漫画】本編を読む子どもは親を選べない。「自分の親がよその親と違う」と気づくのはいつごろだろうか。朝起きたら、母親はいない。保育園が一緒の子の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような幼少期を過ごしてきた漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)のコミックエッセイ『家族、辞めてもいいですか？』が注目を集めている。本作に込めた思いを著者に聞いた。家族、辞めてもいい