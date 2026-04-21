自治会のなかに存在する子ども会は、子どものための組織でありながら、実際には親の負担が大きい側面もある。新庄アキラ(＠shinjo_akira)さんによる『子ども会の役員が再び回ってきた話』は、そんな現実をユーモアたっぷりに描いた実録エッセイ漫画だ。【漫画】本編を読む■「一度やれば終わり」のはずが…まさかの2周目突入もともとは「兄弟のうち一度役員をやればもうやらなくてよい」という条件を聞いて入会した子ども会。しか