「1度で終わり」は嘘…？地獄の役員2周目→穏便派の主婦を襲う新会長の“驚愕の暴走”【作者に聞く】
自治会のなかに存在する子ども会は、子どものための組織でありながら、実際には親の負担が大きい側面もある。新庄アキラ(＠shinjo_akira)さんによる『子ども会の役員が再び回ってきた話』は、そんな現実をユーモアたっぷりに描いた実録エッセイ漫画だ。
【漫画】本編を読む
■「一度やれば終わり」のはずが…まさかの2周目突入
もともとは「兄弟のうち一度役員をやればもうやらなくてよい」という条件を聞いて入会した子ども会。しかし、少子化や途中退会の増加により状況は一変する。結果として新庄さんは、まさかの“役員2周目”を経験することになる。時代とともに人数が減る一方で、仕組みは変わらない。その歪みが、じわじわと負担となってのしかかってくる。
■沈黙3時間の果てに…あみだくじが運命を決める
次年度の役員決めでは、6年生の保護者5人のうち4人がすでに経験者。未経験の三浦さんが会長になる流れかと思われたが、「来年度はPTA役員をやるのでできません」とまさかの辞退。規定によりPTA役員は免除対象となり、その場は一気に混乱する。
誰も名乗り出ないまま沈黙が続き、気づけば3時間が経過。最終的にはあみだくじで決めることとなり、破天荒キャラの松子さんが会長に決定するという、なんともドラマチックな結末を迎える。
■「盛り上げていく!!」会長のやる気が想定外すぎる
「どうにか穏便に1年を終えたい」と考えていた新庄さん。しかし、就任した松子会長は「内容盛りだくさんで、子ども会を盛り上げていく!!」と、なんと月1回のイベント開催を決定すると宣言したのだ！
予想を大きく上回るスケジュールに、役員たちは振り回されることになる。暴走気味でありながらもどこか憎めない松子さんの存在が、物語に強烈なインパクトを与えている。
■大変だからこそ笑いに変える…リアル体験の描き方
新庄さんは、「私自身に起きた“大変だったこと”をあえて笑いに変えて、おもしろおかしく描くことにこだわりました！」と語る。また、松子さんについては「実在の人物をモデルにしつつ、どこか憎めないキャラクターになるように工夫しました」と明かしている。
さらに、「いろいろなお母さんがいるので意見がまとまらず、決まるまでが本当に大変でした。それでも子どもたちが楽しそうに参加してくれている姿を見ると、すべてが報われたように感じました(笑)」と振り返る。
子ども会については「正直いらない派」としながらも、「地域のつながりや子ども同士の関係には価値がある」と複雑な思いも語る。負担の大きさと意義、その両方を知っているからこそ見えるリアルが、本作には詰まっている。
取材協力：新庄アキラ(＠shinjo_akira)
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■「一度やれば終わり」のはずが…まさかの2周目突入
もともとは「兄弟のうち一度役員をやればもうやらなくてよい」という条件を聞いて入会した子ども会。しかし、少子化や途中退会の増加により状況は一変する。結果として新庄さんは、まさかの“役員2周目”を経験することになる。時代とともに人数が減る一方で、仕組みは変わらない。その歪みが、じわじわと負担となってのしかかってくる。
次年度の役員決めでは、6年生の保護者5人のうち4人がすでに経験者。未経験の三浦さんが会長になる流れかと思われたが、「来年度はPTA役員をやるのでできません」とまさかの辞退。規定によりPTA役員は免除対象となり、その場は一気に混乱する。
誰も名乗り出ないまま沈黙が続き、気づけば3時間が経過。最終的にはあみだくじで決めることとなり、破天荒キャラの松子さんが会長に決定するという、なんともドラマチックな結末を迎える。
■「盛り上げていく!!」会長のやる気が想定外すぎる
「どうにか穏便に1年を終えたい」と考えていた新庄さん。しかし、就任した松子会長は「内容盛りだくさんで、子ども会を盛り上げていく!!」と、なんと月1回のイベント開催を決定すると宣言したのだ！
予想を大きく上回るスケジュールに、役員たちは振り回されることになる。暴走気味でありながらもどこか憎めない松子さんの存在が、物語に強烈なインパクトを与えている。
■大変だからこそ笑いに変える…リアル体験の描き方
新庄さんは、「私自身に起きた“大変だったこと”をあえて笑いに変えて、おもしろおかしく描くことにこだわりました！」と語る。また、松子さんについては「実在の人物をモデルにしつつ、どこか憎めないキャラクターになるように工夫しました」と明かしている。
さらに、「いろいろなお母さんがいるので意見がまとまらず、決まるまでが本当に大変でした。それでも子どもたちが楽しそうに参加してくれている姿を見ると、すべてが報われたように感じました(笑)」と振り返る。
子ども会については「正直いらない派」としながらも、「地域のつながりや子ども同士の関係には価値がある」と複雑な思いも語る。負担の大きさと意義、その両方を知っているからこそ見えるリアルが、本作には詰まっている。
取材協力：新庄アキラ(＠shinjo_akira)
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