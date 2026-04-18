閉ざされた洋館で次々と殺人事件が起きていく。モブは生き残れるのか？【漫画】本編を読む「キャー!!」大きな洋館に悲鳴が響き渡る。そこには胸にナイフが突き立てられた死体があった。この漫画は殺人事件が起こったところからスタートする。そして「僕は知っている」と心の中でつぶやくモブキャラがいた。これから次々と殺人が起こることをモブキャラなのになぜ予期できるというのだろうか？この漫画の主人公は、殺人犯本人でも、