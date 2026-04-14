死神――それは、死を導くとされる神の通称である。古来より日本のみならず世界各地に様々な伝承が残されている。一般的に思い浮かべるのは、大きなカマを携え、黒いマントを羽織ったガイコツの姿であろう。しかしそれはあくまでも一般的なイメージである。生死をさまよった際に、別の姿をした“死神らしき存在”を目にした人もいるようだ。【漫画】本編を読む今回は祖母から聞いた「死神」の話を紹介！今回紹介するのは、『本当に