店員につきまとうストーカー。「お客様だから」と店員は我慢しなければならないのか…？【漫画】本エピソードを読むショップ店員として働いていると、不審な客や危険な空気をまとった来店者に遭遇することがある。だが、本当に厄介なのは、最初から“明らかにおかしい人”として現れるとは限らないことだ。某デパート内のアパレルショップで約10年働いていたゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが描いたのは、普通の客を装って近づき、じわじ