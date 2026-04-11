【漫画】二重にすれば「かわいくなれる」と思っていた【漫画】本編を読む→「すっげー、ブス」すれ違いざま放たれた悪意！エレベーターのすれ違いざまに、知らない男性から「すっげー、ブス」と吐き捨てられた言葉。14歳で二重整形をし、就職してからもほうれい線やシミなどを除去し「かわいい」と言われる努力をしてきたのになぜ――。うみの韻花さんの実体験を漫画化した『14歳で整形した私 「ブス」の呪いから解けて自分を好き