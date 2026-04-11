東京・麻布台で、時間も天気も関係なくいつでも“夕暮れ”に浸れる特別な3日間がやってくる。2026年4月11日(土)から13日(月)まで、麻布台ヒルズギャラリーにて、没入体験型イベント「JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”」が開催される。【写真】「ジョニーウォーカー ブロンド」発売記念“マジックアワー”の世界を楽しめる没入体験型イベント「Walk Into Magic Hour」スコッチウイスキーブランド「ジョニー