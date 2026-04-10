2026年、世界の旅行トレンドは象徴的なランドマークを訪れる従来の観光から、コンサートやスポーツイベント、その場所でしか味わえない「瞬間」を目的とする「ライブツーリズム」が旅の主役に躍り出た(※1)。「OMO(おも) by 星野リゾート」は、この世界的な潮流に応え、国内の各イベント会場から程近い拠点を活かし「街ごと楽しむライブツーリズム」を提案。「一刻も早く準備を整えたい」「ライブの熱量を分かち合いたい」「そして