『整形失敗しました〜失った顔と心を取り戻すまで1_01』【漫画】広告の「4万9800円の鼻整形」に行ってみた→本編を読む配信中に「鼻つぶれてない？」とコメントされたことで整形を決意した主人公。4万9800円の広告を見てクリニックを訪れると、それは糸1本あたりの価格で、理想の形にするなら40万円かかると言われた――。自身の体験を描いた『14歳で整形した私 「ブス」の呪いから解けて自分を好きになる日まで』で知られる、うみ