娘が入院しても仕事を休めない母親【漫画】本編を読む育休から復帰したばかりのタイミングで、1歳半の娘が喘息性気管支炎で緊急入院。すでに有給を使い果たしていた母親に残された選択肢は、「付き添いながら出勤する」という過酷な二重生活だった。2025年8月、X(旧Twitter)に投稿された戸塚ネオ(@totsukaneo)さんの実録漫画『コロナ禍の子どもの付き添い入院レポ』。感染対策による厳しい制限、24時間交代なしの看護、そして大部