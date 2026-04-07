昨今、将来に向けた資産形成に取り組むファミリー層の間で、「高配当株」が人気を集めている。定期的に現金が振り込まれる配当金は、日々の家計の助けになるだけでなく、将来に向けた精神的な安心感をもたらしてくれるだろう。【図解】知っておきたい「高配当株×信用取引」のイメージと現実「株価が少し下がっても、配当があるから持っていれば大丈夫」。そんな風に考え、高配当株を「手堅い投資」「負けにくい投資」として選ぶ人