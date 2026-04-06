夫が後輩女子と不倫!?【漫画】本編を読むmamagirlにて2024年11月に「夫が後輩女子と不倫!?」が公開されて、ネットで注目を集めている。妊娠中の妻が最近、夫の様子を疑い出し、夫の社用携帯で不倫が発覚したというエピソードだ。プロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のわかまつまい子(@maiko_han_yade)さんに、本作を描いたきっかけや苦労した点などについてインタビューした。■社用携帯を使った不倫の実態を注意喚