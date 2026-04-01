「明日のことは明日悩も！どうにかなっから」とギャルマインド漫画を発信しているウクさん(＠uku__0516)のInstagramに注目したい。つらい時、悩んでいるときにふっと心を軽くしてくれる漫画が人気を集め、現在13万人のフォロワーを集めている(2026年3月20日時点)。今回はウクさんの漫画『できないときも選んでる』を紹介するとともに話を聞く。【本編を読む】『できないときも選んでる』01■服もメイクも適当！ネイルもしなくなっ