【漫画】この漫画をはじめから読む仕事を終えた20時過ぎに始まる、アラサー女子たちの赤裸々すぎる報告会。軽はずみな恋の失敗や人間関係のいざこざなど、人には聞かせられないぶっちゃけトークが満載の女子会マンガ「20時過ぎの報告会」をお届けします。→『20時過ぎの報告会』を最初から読むボロボロの自分って全然かわいくない(22)ボロボロの自分って全然かわいくない(23)ボロボロの自分って全然かわいくない(24)ボロボロの自分