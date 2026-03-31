『或るバイトを募集しています』で作家デビューした、くるむあくむ(@kurumuakumu)さん原作の『N』がXで注目を集めている。火葬場近くの霊園に出かけた中学生が発見したものとは？そこから始まった「N」の物語について、原作のくるむあくむさんに話を聞いた。【漫画】本編を読む■地面に「N」を描いた家族も友達もいなくなった…第1話「A」02【漫画】本編を読む第1話「A」04くるむあくむさんは、『或るバイトを募集しています』でモ