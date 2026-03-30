彼氏の前で大泣きする彼女【漫画を読む】彼氏の前で大泣きする彼女だが…!?子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、以前ウォーカープラスでお届けした『夜逃げ屋日記』の64話を紹介するとともに、著者に夜逃げに失敗してからも彼女と暮らし