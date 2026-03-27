【漫画】この漫画をはじめから読む現実世界で誰からも愛されていないことに気づいてしまったサラリーマンや、大人になって再会した初恋の男子が衝撃の姿になっていた話など、幅広い作品をSNSにアップしている國里さん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『國里さん傑作選』をお届けします。→『國里さん傑作選』を最初から読む孤独にならないための予防線_P021孤独にならないための予防線_P022孤独にならない