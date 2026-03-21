「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」第1話 1/5【漫画】1話から読むX(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する万バズ漫画を連発している漫画家、港区カンナ(@mina_kan_chan)。漫画『東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜』は、少女漫画の主人公になれない25歳の女性4人を描く群像劇だ。今回はマッチングアプリで婚活中の女性であるしおりに焦点を当てたエピソードについて、著者に制作の裏側を聞いた。「東