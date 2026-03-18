佐々木はいきなり切り出された話題はなんと「老後について」。”結婚しない同盟”を結んでしまったがゆえに、気持ちの伝え方も迷走中!?【漫画】本編を読む周囲から「彼氏いないの？」「婚活したほうがいいんじゃない？」と心配され、合コンや結婚の話題を振られ続けていた主人公の吉田。そんな空気にうんざりし、「私は彼氏なんていなくていいし、結婚も興味ない!!」「1人が楽しいの!!」と強気に言い放っていた。ところがある日、