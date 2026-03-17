【漫画】「ハネムーンプランナーと不倫した夫の末路」1-1【漫画】本編を読む→新婚の夫がハネムーンプランナーと不倫!?新婚の夫が不倫し、その相手がハネムーンプランナーだったという衝撃的な展開。幸せの絶頂から絶望へ突き落とされた妻の反撃を描いた、ぽん子(@ponko008)さんの漫画『ハネムーンプランナーと不倫した夫の末路』が反響を呼んでいる。SNSで読者から寄せられた実話を元にスカッとするエピソードを描き続ける著者に