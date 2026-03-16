「ウェスティンホテル大阪」の1階にある「Lobby Lounge(ロビーラウンジ)」では、濃厚な甘みが特徴の希少いちご「あまりん」をアクセントに、春の訪れを表現した「ストロベリーアフタヌーンティー」を2026年5月6日(振休)まで開催中だ。【写真】1日10食限定の「あまりんパフェ」(6000円)「ストロベリーアフタヌーンティー」同ホテルは、再開発で注目を集める梅田エリアにありながら、大阪駅から徒歩約7分とアクセスも良好。会場と