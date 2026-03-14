義母クエスト【漫画】本編を読むこれでもかと嫁をいびる毒義母に、ドケチで超自己中心的な夫。リアルすぎるストーリーが話題の漫画『義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜』は、Ameba公式トップブロガーのかづ(@kadu0614)さんの実体験を基にした人気作だ。赤星たみこ(@tamikong)さんの迫力ある作画で魅力を増した本作について、両者に制作の裏側を聞いた。ドアから出てきたのは優しそうなお母さんだったが…かづさ