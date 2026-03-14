ホテルニューオータニ大阪のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて開催中の「スーパースイーツビュッフェ2026 〜ホテルでいちご狩り〜」が、好評につき2026年5月6日(振休) まで会期を延長。さらに、2026年3月16日(月)から3月31日(火)までの平日限定で、営業時間を20時(最終入場 18時30分)まで延長することも決定した。【写真】「いちごチョコレートフォンデュ」大好評のスイーツブッフェが期間延長■“恋するいちご”がテーマの