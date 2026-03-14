日本のファッション史を語る上で欠かせないデザイナー・森英恵。その生誕100年を記念した大規模回顧展「生誕100年森英恵 ヴァイタル・タイプ」が、2026年4月15日(水)から国立新美術館で開催される。没後初となる本展では、オートクチュールを中心に約400点もの作品や資料を展示。世界を舞台に活躍した森英恵の創作と、その生き方に迫る。【写真】1950年代半ば、若き日の森英恵。創作に向き合う自然な笑顔生誕100年を記念する展覧