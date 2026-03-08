考え方が2番目【漫画】本編を読む付き合い始めたばかりの彼氏は、メッセージの返信が遅く、彼女よりも男友達を優先する。彼の中で自分の順位が低いのを感じながらも、詰め寄るような面倒な女にはなりたくなくて、我慢を続けていた。そんな高解像度な20代のリアルな恋愛を描くヤチナツ(@11yc4)さんのコミックエッセイ「20時過ぎの報告会」より「考え方が2番目」に多くのいいねが届く。今では書籍化もされ人気漫画となった、本作を描