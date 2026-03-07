母親の職場に急いで電話をする先生【漫画を読む】母親の職場に急いで電話をするが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の11〜15話までをお届けするとともに、作者に園児の親と連絡が取れないような事態などについても話を聞いた。『保護者支援も