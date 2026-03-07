母親の職場に急いで電話をする先生


【漫画を読む】母親の職場に急いで電話をするが…!?

まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の11〜15話までをお届けするとともに、作者に園児の親と連絡が取れないような事態などについても話を聞いた。

『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』12-1


はると君の顔が熱いので、熱を測るとなんと38.5℃もある。多屋先生は急いで母親の職場に電話をすると、今日は仕事がお休みだというではないか!?その後父親に電話をしてみると、「今日は妻が仕事休みなので、そっちにかけてもらえませんか？」と言われてしまう。

12-6


母親に連絡を取れないことを知った父親は、大きなため息をついて「僕からも妻に一度かけてみるので、もう少し待ってもらえますか？」と話す。

13-1


多屋先生はベテランの青井先生に相談をすると、青井先生も驚愕。その後も母親から連絡が来ることはなく、先生たちははると君の看病に追われる。

15-1


19時を過ぎて、ようやく母親が「すみませ〜ん。仕事で電話出られなくてェ〜」と言いながら迎えにやって来る。多屋先生は今日の出来事を母親に話し、翌日も熱が下がらなければ病院を受診するようにお願いをする。

15-4


保育園では感染症対策のため、熱が下がってから24時間は登園を控えるルールがあるようだ。母親は大きくため息をつくと、はると君を抱き抱える。そして「わかりましたぁ〜。さようなら〜」と嫌そうに言いながら帰って行くのであった。

15-7


――本作のように、園児の親と連絡が取れないようなことは実際にあるのでしょうか？

あります。SNSに投稿した際のコメントでもたくさんあったのですが、「あるある」なんです。とはいえ親御さんも仕事や用事で電話に出れないこともあると思うので、出れなかった場合はできるだけ早く折り返してほしいなとは思います。

――園児が発熱をすると先生も看病などで大変だと思います。まえだ永吉さんは現役のとき、体調管理はどんなことに気を付けていましたか？

季節問わずマスクをして念入りに手洗いうがい、消毒をして、毎日R-1(免疫力を高める飲料)を飲んで...とできるだけの努力はしていたんですが、よく体調を崩していました。

果たして、翌日はると君の体調は回復するのだろうか…!?まえだ永吉さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はこの機会にぜひ一度読んでみて！

取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)

