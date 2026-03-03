強迫性障害を患うA君【漫画】本編を読むアヤ(@aokitajimaru)さんは、看護師のエピソードをもとにした漫画を、看護師・看護学生向けの総合メディア「ナース専科」で連載している。本作「握手」は、強迫性障害を患う少年A君と、研修中のある看護師との交流を描いた心温まる物語だ。■孤独な手洗いと差し出された右手【ナース漫画】「握手」010203ある日、看護師は研修先の手洗い場で、執拗に手を洗い続けるA君を見かける。彼は強迫性