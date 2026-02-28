【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読むＮ隧道(ずいどう)_P01Ｎ隧道(ずいどう)_P02Ｎ隧道(ずいどう)_P03Ｎ隧道(ずいどう)_P04Ｎ隧道(ずいどう)_P05Ｎ隧道(ずいどう)_P06Ｎ隧道(ずいどう