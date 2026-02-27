社内ストーカー被害を描いた漫画『社内ストーカーに人生をめちゃくちゃにされました』が、最終回を迎えてなお多くの読者の心を揺さぶっている。特に反響が大きかったのは、主人公が選んだ「決断」だった。寄せられた感想のなかには、過去の自分と重ねて涙する人も。著者のきなこ・ジョンソンさん(@kinako_x_ooo)さんに、読者から届いた声と、今苦しんでいる人たちへ一番伝えたいメッセージを聞いた。【漫画】本編を読むi-025■「も