率先して手伝いをするキヨを義姉夫婦はかわいがってくれたが、義母からの仕打ちはひどいものだった…。【漫画】「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」を最初から読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramでエッセイ漫画を発信している漫画家・ゆっぺ(@yuppe__2)さん。代表作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、完結後に電子書籍化され、「人生で一番大切なことが