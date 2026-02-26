「タダ飯食らいが！」9歳の少女に浴びせる罵声…壮絶ないじめを乗り越え、“日本一の幸せ”を得た人生とは【作者と祖母に聞く】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramでエッセイ漫画を発信している漫画家・ゆっぺ(@yuppe__2)さん。代表作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、完結後に電子書籍化され、「人生で一番大切なことが書いてある」「多くの人に読んでほしい」といった声が寄せられている。今回は作者のゆっぺさんと、モデルとなった92歳の祖母・キヨさんに話を聞いた。
本作は、祖母キヨさんの実体験をもとに描かれている。父の突然の死をきっかけに、幼くして叔父の家へ養女として引き取られたキヨ。しかし、そこに待っていたのは「さっさと飯の支度しな！」「タダ飯食らいが！」という養母の厳しい言葉だった。日を追うごとに強まるいじめの中で、9歳の少女は居場所を探しながら日々を過ごしていく。過酷な現実を描きながらも、物語は“幸せとは何か”を問いかける静かな力を持っている。
■漫画を描き始めたきっかけと作品に込めた思い
ゆっぺさんは2018年ごろからInstagramでエッセイ漫画を投稿し始めたという。「Instagramで描いたものを投稿し始めたのが最初で、2018年ごろからです」と語り、仕事を辞めた経験を描いた作品がきっかけで一気に注目を集めた。もともと絵を描くことが好きで、小学生のころには漫画家に憧れていた時期もあったそうだ。「私もやってみようかな」と軽い気持ちで再び描き始めたことが、現在の活動につながっている。
本作には、時代の変化と幸せの在り方についての問いも込められている。「今の時代はすごく豊かで、食事も満足に食べられますよね。でも昔はそうではなかった。現代は恵まれているはずなのに、幸せを感じられないという声もある。なぜなのだろう…ということを考えながら描きました」と語り、読者へ静かな問いを投げかけた。
■92歳のキヨさんが語る“今が一番幸せ”な理由
現在の暮らしについてキヨさんは「今はひとり暮らしなので、とにかく気楽！食べたいものは自分で作って、休みたいときに休んで、仕事したいときに外へ出て行って。本当に、こんな幸福なことはないです」と笑顔を見せる。過去の苦労を思えば、自由に過ごせる日常そのものが宝物だという。また「健康であることも、ありがたいなと思います」と語り、「人間にとっては、何より健康が大事」と力強く話した。
■これからも挑戦したい…92歳の新しい夢
将来について尋ねると、「今までやりたくなってやりかけて、仕舞い込んでいるものをやりたいです」とキヨさん。布を使ったひな人形作りや折り紙など、家にある材料を使って作品づくりに挑戦したいという。「生きてるうちに、家にある材料を全部使って、いろいろと作りたいですね」と語る姿からは、年齢にとらわれない前向きな生き方が伝わってくる。
壮絶な過去を乗り越え、「今が一番幸せ」と語るキヨさん。その歩みは、現代を生きる私たちにも静かに勇気を与えてくれる。まだ読んだことがない人は、この機会にぜひ作品に触れてみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)、キヨ
