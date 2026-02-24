幼稚園で周りとうまく関われない息子【漫画】本編を読む河野りぬ(@job_rinu)さんはSNSやブログを中心に子育てなどのエッセイ漫画を公開している。「息子の新たな凹凸の話」は、息子がASDやADHDなどの発達障害を発症し、小学校入学を目前に療育をしていくというエピソードだ。本作を描くようになったきっかけや裏話などについて、河野りぬさんにインタビューした。■「私たちも仲間だよ」作者が込めたメッセージ「息子の新たな凹凸