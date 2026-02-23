東京駅を中心に広がる丸の内から日本橋エリアは、伝統と革新が交わるアートゾーン。三菱一号館美術館や東京ステーションギャラリーでは、歴史的建築の中で名作と出合える。ＫＩＴＴＥ内のインターメディアテクでは学術とデザインが融合し、アーティゾン美術館では古今東西の美術品が新たな光を放つ。さらに三井記念美術館では、三井家ゆかりの品々を通して日本美術の粋を堪能。駅から徒歩圏内で名高い文化施設を巡る贅沢な一日を楽